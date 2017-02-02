版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 11:07 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元脱离低点走升，受助于澳元走势

0240GMT

* 美元普遍趋软帮助提振新西兰元脱离0.7243美元的盘中低位

* 澳洲12月贸易数据强劲引发澳元/美元弹升，并刺激新西兰元上行动能

* 新西兰元/美元受限于周三高点0.7309前的技术卖盘

* 日内迄今高点在0.7305，但因拉回不多，且澳元呈现韧性，因此该高点或易于攻克

* 若突破该水准，可望为升向2017年迄今高点0.7350铺路

(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐