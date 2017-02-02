芝加哥期市：小麦期货结束涨势回落，玉米和大豆期货也下滑

全球贵金属：伦敦金银市场协会推出贵金属市场行为准则

“会员将有一段12个月的时间提出遵守准则情况。若做不到可能会导致会员身份被暂停或撤销，”LBMA的一位发言人说。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)