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货币新闻 | 2017年 2月 2日 星期四 11:55 BJT

芝加哥期市：小麦期货结束涨势回落，玉米和大豆期货也下滑

以下为0311GMT报价
 合约      价格     变动           涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                      值           
 CBOT小麦  433.00   -0.75          -0.17%  +4.59%     417.92       61
 CBOT玉米  367.25   -1.00          -0.27%  +2.66%     358.41       60
 CBOT大豆  1035.00  -1.75          -0.17%  +1.20%     1029.75      45
 CBOT稻米  9.53     $0.00          -0.05%  -2.46%     $9.71        34
 WTI原油   53.63    -$0.25         -0.46%  +1.90%     $52.80       58
 汇率                                                              
 欧元/美   $1.079   $0.010         +0.89%  +0.87%                  
 元                                                                
 美元/澳   0.7641   0.009          +1.18%  +1.26%                  
 元                                                                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 高琦/郑茵 审校 李爽/李春喜)
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