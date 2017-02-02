芝加哥期市：小麦期货结束涨势回落，玉米和大豆期货也下滑

标题新闻：英国大选造势活动恢复，反欧盟的独立党周四将公布竞选政见大纲
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以下为0311GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 433.00 -0.75 -0.17% +4.59% 417.92 61 CBOT玉米 367.25 -1.00 -0.27% +2.66% 358.41 60 CBOT大豆 1035.00 -1.75 -0.17% +1.20% 1029.75 45 CBOT稻米 9.53 $0.00 -0.05% -2.46% $9.71 34 WTI原油 53.63 -$0.25 -0.46% +1.90% $52.80 58 汇率 欧元/美 $1.079 $0.010 +0.89% +0.87% 元 美元/澳 0.7641 0.009 +1.18% +1.26% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/郑茵 审校 李爽/李春喜)
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路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
“会员将有一段12个月的时间提出遵守准则情况。若做不到可能会导致会员身份被暂停或撤销，”LBMA的一位发言人说。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)