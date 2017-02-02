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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 12:00 BJT

台湾股市：追随全球股市上涨，谨慎情绪弥漫

电子类指数 涨0.4%，金融保险类指数 跌0.4%。

鸿海 涨0.6%，开盘一度大涨2.4%，归功于其主要客户苹果 公布旗舰智能手机iPhone销售超预期带来的乐观人气。(完)
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