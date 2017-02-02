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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 12:01 BJT

台湾个股：华南金控股预计2017年净利至少增至160亿台币

路透2月2日 - 台湾华南金融控股 称，由于台湾经济温和增长，预计其今年净利至少会增至160亿台币(5.128亿美元)。2016年净利为140亿台币。

华南金控称，特朗普政府新政策仍是全球经济面临的一个不确定性因素。

华南金控称，今年中国市场对获利的贡献将较2016年下降，因中国经济增长减速。并称难以预测中国人民币走势。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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