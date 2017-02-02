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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 13:00 BJT

新兴汇市：韩元和台币上涨，因美联储政策声明未给出升息信号

泰铢兑美元 最高涨至35.06，为去年11月10日以来最强水平。近来泰国债券吸
引资金流入，加上本地出口商卖出美元，均对泰铢构成支撑。
    
    美联储周三会议维持利率不变之后，亚洲货币普遍上涨。 
    
    
                                     亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.78    113.27   +0.43   +3.80    117.07
    坡元            1.4120    1.4128   +0.06   +2.62    1.4490
    台币          31.117    31.360   +0.78   +3.73    32.279
    韩元           1147.34   1158.10   +0.94   +5.26   1207.70
    泰铢             35.09     35.12   +0.09   +2.02     35.80
    菲律宾披索       49.75     49.82   +0.15   -0.05     49.72
    印尼卢比      13361.00  13370.00   +0.07   +0.82  13470.00
    印度卢比       67.43     67.47   +0.07   +0.73     67.92
    马币            4.4360    4.4280   -0.18   +1.09    4.4845
    人民币          6.8768    6.8807   +0.06   +1.02    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/刘秀红/李婷仪 审校 王颖/李爽/于春红)
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