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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 14:09 BJT

台湾股市：开红盘先盛后衰以小跌作收，9,500点以上套牢压力沉重

路透台北2月2日 - 台湾股市周四开红盘先盛后衰，因9,500点以上压力沉重。分析师表
示，早盘指数一度升至9,500点之上，但卖压随即涌出，量能一度失控，指数震荡逾百点，
惟逢低卖压减轻，终场仅以小幅下跌作收。
    
    台湾加权股价指数 收低0.20%，至9,428.97点；今日成交初值 为1,32
7.70亿台币，上交易日修正后为903.56亿。
    
    日盛投顾协理钟国忠表示，由于大盘在9,500点以上有不少套牢筹码，需要反覆测试才
能消化，今日指数虽收低，但仍在五日均线之上，因此明日多头仍有再战的实力。
    
     〞今日亚洲股市先强后弱，像韩国也是创新高后拉回，居高思危意味浓厚。〞钟国忠
说。
    
    他并指出，今日像是台塑 集团旗下股票、台达电 、研华 
等外资高持股的标的，今日都出现偏弱走势，似乎显示外资有逢高调节、换股操作的意味。
    
    分析师预估，明日台股指数区间料在9,400-9,550点。 
    本地时间14:01，亚洲股市微升至四个月高位，MSCI亚太明晟指数 涨0.
13%。韩国股市 虽一度触及2015年7月以来最高，但目前下跌0.40%。(完)
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