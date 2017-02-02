版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 14:24 BJT

日本股市：日经指数收跌1.2%至逾一周低点，日圆走强损伤人气

市场关注点还聚焦在日本国内企业财报上，三菱重工业 及三菱电机 公布的财测不及市场预期，两家公司分别收低4.6%和4.8%。

日股日经指数 收跌1.2%至18,914.58点，为1月24日以来最低收位。

东证股价指数 跌1.1%至1,510.41点，JPX日经400指数 下滑1.1%至13,550.30点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐