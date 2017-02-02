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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 14:30 BJT

日股业绩：索尼下调本财年获利预估，受电影业务减记影响

路透东京2月2日 - 日本索尼 周四下调全年营业利润预估，之前该公司对旗下陷入困境的电影业务减记10亿美元。

索尼预计，截至3月底财年的集团营业利润为2,400亿日圆(21.3亿美元)，低于之前预估的2,700亿日圆。

索尼还称，10-12月营业利润从一年前的的2,021亿日圆下降至924亿日圆。

该公司本周稍早表示，已将其电影业务商誉价值下调1,121亿日元，因DVD和蓝光光碟获利前景暗淡。

但日圆走软以及图像传感器业务从去年4月地震影响中恢复，部分抵消了电影业务减记的影响。

索尼股价收报3,369日圆，跌1.2%(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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