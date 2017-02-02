《全球汇市》美元下跌因FED决议令人失望，澳元受贸易数据提振上扬

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
“如果美联储真的在3月升息，则2017年可能会多至四次升息，只要数据依然能提供支 持，升息三次是很有可能的，”贝莱德(Blackrock) 全球固定收益投资长Rick Riede r在报告中说。 澳元飙升0.7%至0.7639美元，此前曾涨至2016年11月以来最高位0.7651美元。 澳洲统计局周四的数据显示，12月贸易顺差为35.1亿澳元(26.8亿美元)，远超预期的22 亿澳元，因大宗商品价格飙升大量创汇。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0792 1.0767 +0.23 +2.65 1.0513 美元/日圆 112.61 113.23 -0.55 -3.65 116.87 欧元/日圆 121.52 121.92 -0.33 -1.32 123.14 美元/瑞郎 0.9905 0.9923 -0.18 -2.68 1.0178 英镑/美元 1.2669 1.2652 +0.13 +2.70 1.2336 美元/加元 1.3006 1.3048 -0.32 -3.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.8150 6.8274 -0.18 -2.26 6.9726 澳元/美元 0.7643 0.7582 +0.80 +5.93 0.7215 新西兰元/美元 0.7295 0.7278 +0.23 +5.10 0.6941 澳元/日圆 86.070 85.840 +0.27 +2.08 84.320 新西兰元/日圆 82.160 82.410 -0.30 +1.22 81.170 英镑/日圆 142.67 143.32 -0.45 -0.94 144.02 澳元/新西兰元 1.0473 1.0408 +0.62 +0.87 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/李婷仪/张若琪/王琛；审校 张明钧/于春红/王颖)
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-O