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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 14:49 BJT

《全球汇市》美元下跌因FED决议令人失望，澳元受贸易数据提振上扬

“如果美联储真的在3月升息，则2017年可能会多至四次升息，只要数据依然能提供支
持，升息三次是很有可能的，”贝莱德(Blackrock) 全球固定收益投资长Rick Riede
r在报告中说。
    
    澳元飙升0.7%至0.7639美元，此前曾涨至2016年11月以来最高位0.7651美元。
    
    澳洲统计局周四的数据显示，12月贸易顺差为35.1亿澳元(26.8亿美元)，远超预期的22
亿澳元，因大宗商品价格飙升大量创汇。 

                                           纽约   当日  今年来 2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0792  1.0767  +0.23  +2.65  1.0513
    美元/日圆            112.61  113.23  -0.55  -3.65  116.87
    欧元/日圆         121.52  121.92  -0.33  -1.32  123.14
    美元/瑞郎            0.9905  0.9923  -0.18  -2.68  1.0178
    英镑/美元            1.2669  1.2652  +0.13  +2.70  1.2336
    美元/加元            1.3006  1.3048  -0.32  -3.16  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8150  6.8274  -0.18  -2.26  6.9726
    澳元/美元            0.7643  0.7582  +0.80  +5.93  0.7215
    新西兰元/美元        0.7295  0.7278  +0.23  +5.10  0.6941
    澳元/日圆         86.070  85.840  +0.27  +2.08  84.320
    新西兰元/日圆     82.160  82.410  -0.30  +1.22  81.170
    英镑/日圆         142.67  143.32  -0.45  -0.94  144.02
    澳元/新西兰元     1.0473  1.0408  +0.62  +0.87  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/刘秀红/李婷仪/张若琪/王琛；审校 张明钧/于春红/王颖)
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