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市场报道 | 2017年 2月 2日 星期四 15:29 BJT

欧洲金融：欧洲央行将给予任何泛欧跨境并购交易“相当大关注”--官员

路透法兰克福2月2日 - 欧洲央行一位高级官员周四称，欧洲央行将对不同欧洲国家之间任何银行并购交易给予“相当大关注”，强调了涉及欧盟外部一方交易的问题。

欧洲央行单一监管机制(SSM)即将评估伦敦证券交易所集团(LSE) 和德意志交易所 的拟议合并事宜，因为它们的部分部门以银行身份注册。Julie Dickson正是在这种背景下发表这一讲话的。

“任何泛欧并购交易都将受到SSM的较大关注，”作为SSM一位官员的Dickson在演讲中表示。

她并指出了欧盟执委会的一项提案，即要求欧盟外部银行在SSM监管下在欧盟区域设立中间控股公司。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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