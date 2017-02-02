欧洲金融：欧洲央行将给予任何泛欧跨境并购交易“相当大关注”--官员

路透法兰克福2月2日 - 欧洲央行一位高级官员周四称，欧洲央行将对不同欧洲国家之间任何银行并购交易给予“相当大关注”，强调了涉及欧盟外部一方交易的问题。

欧洲央行单一监管机制(SSM)即将评估伦敦证券交易所集团(LSE) 和德意志交易所 的拟议合并事宜，因为它们的部分部门以银行身份注册。Julie Dickson正是在这种背景下发表这一讲话的。

“任何泛欧并购交易都将受到SSM的较大关注，”作为SSM一位官员的Dickson在演讲中表示。