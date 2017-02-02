欧洲金融：欧洲央行将给予任何泛欧跨境并购交易“相当大关注”--官员

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
路透法兰克福2月2日 - 欧洲央行一位高级官员周四称，欧洲央行将对不同欧洲国家之间任何银行并购交易给予“相当大关注”，强调了涉及欧盟外部一方交易的问题。
欧洲央行单一监管机制(SSM)即将评估伦敦证券交易所集团(LSE) 和德意志交易所 的拟议合并事宜，因为它们的部分部门以银行身份注册。Julie Dickson正是在这种背景下发表这一讲话的。
“任何泛欧并购交易都将受到SSM的较大关注，”作为SSM一位官员的Dickson在演讲中表示。
她并指出了欧盟执委会的一项提案，即要求欧盟外部银行在SSM监管下在欧盟区域设立中间控股公司。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
路透5月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周三较周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓下降0.55%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,246,434.1 5月24日 27,246,434.1 5月23日 0.0 0.00% iShares 341,922,693.3 5月24日 343,815,117.3 5月23日 -1,892,424.0 -0.55%(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。