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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:15 BJT

日股业绩：三菱商事调高净利预估约三分之一，因煤炭价格强劲

路透东京2月2日 - 日本大型贸易商三菱商事 周四调高本财年净利预估，调幅约三分之一，受炼焦煤价格仍远高于去年低点所带动。

修正后的净利预估为4,400亿日圆(39亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查13位分析师平均预估的3,720亿日圆。

在这之前，该公司曾于11月调高3月底止的2016/17财年获利预估。

新加坡商品交易所(SICOM)炼焦煤期货 价格去年下半年飙涨，因大宗商品最大消费国中国为了防制污染而压缩本地煤炭生产。

炼焦煤价格虽然之后下跌约40%至每吨170美元，但仍较2016年中水准高出一倍。

三菱商事财务长增一行周四在记者会上表示，炼焦煤价格尚未触底，可能还会进一步小幅下跌。不过他补充称，公司预期炼焦煤价格将不会重挫。

在强劲获利支撑下，三菱商事将本财年派息预估调高至每股70日圆，此前预估为60日圆，上年派息则为50日圆。

三菱商事4-12月期间净利大增54.8%至3,715亿日圆，因来自金属事业的获利稳健，抵销了机械及基础建设等非天然资源类事业获利下滑的表现。(完)
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