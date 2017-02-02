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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:19 BJT

全球金市：金价触及逾一周高点，因美联储维持利率不变令美元受挫

“金价在跌至1,200美元下方后又大幅反弹，而且尽管正值中国春节假期，但亚洲定价模式似乎较为利好，而且我们看到很多看涨信号，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell称。

“如果金价突破1,215美元左右的近期高点，下一步有望上探1,225美元水准。”

路透技术分析师王涛认为，现货金 有可能重新测试阻力位每盎司1,219美元，因目前已在1,197美元找到支撑。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量增加1.34%至809.74吨。

其他贵金属方面，现货银 涨0.5%至每盎司17.60美元；现货铂金 涨0.4%至1,000.35美元，稍早曾触及1,005.70美元，为2016年11月9日以来最高。

现货钯金 涨0.8%至每盎司768.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 于春红)
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