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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:11 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储决议后美元下跌

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    * 澳元/美元涨0.74%，美元/日圆跌0.52%，欧元/美元涨0.19%，新西
兰元/美元涨0.21%
    * 美元/台币跌0.94%，美元/韩元跌1.04%，美元/人民币跌0.16%，美
元/坡元跌0.18%    
    * 日股日经指数跌1.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指上涨0.1
%，美国原油下跌0.5%，10年期美国公债收益率报2.46%，日本公债收益率
报0.105%
    * 澳洲12月贸易顺差创纪录高位，因出口跃增 
    * 中国市场休市(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 张明钧)
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