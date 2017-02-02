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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:14 BJT

澳洲股市：略微收低，因强劲贸易数据提振澳元升值

一位分析师称，当澳元兑美元上涨时，投资者通常会锁定获利。

房地产类股票是导致市场下跌的主要推手。

购物中心运营商Scentre Group 下跌1.13%，地产公司 Stockland Corporation 跌1.37%。

四大主要银行中有三家收低，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 持平。

力拓 小升0.22%，金矿商Newcrest Mining 上涨2.17%，South32 Ltd 收升0.7%。(完)
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