台湾债市：指标五年公债殖利率收小跌，外资汇入市场期待热钱炒短券

* 指标五年公债106/2期殖利率收盘下跌 * 美联储会议结束，但未给出升息新指引 * 新春开红盘台币大涨，短券有机会 * 106/2殖利率明日区间料在0.79-0.84% 路透台北2月2日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周四收跌。虽然美联储(FED)结束会议 ，没有对未来给出新信息，倒是今日新春开红盘台币强涨，外资汇入带动台债多头信心，清淡交易中殖利率收 盘小跌。 交易员表示，FED未给出下次升息的明确信号，先前偏空的气氛稍有缓和。台湾今日农历年后首日开红盘 交易，台币强升，此外市场也预期年后通货回笼，资金宽裕，银行对买券会有需求，五年公债殖利率小跌。 〞FED没有给新讯息。美国数据很强，但他们没讲什么，多头就有点机会，〞一位大型外商银交易员说。 他们认为，台币今日强涨，热钱汇入后不只配置股市，极短期公债也有机会，这有利债市多头。下周初还 有今年首期的10年公债106/4期将开始发行前交易，由于今年的台债发债筹码偏少，银行料有进场意愿。 本地时间1510，台币兑美元 大升2.65角报31.095。 美联储在总统特朗普上任后的首次会议上称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出 下次升息时机的明确信号。 不过，也有交易员表示，冷券市场今日仍有卖压出笼，冷券的成交利率虽不见走高，但是卖压却一直挥之 不去。由于美国今年升息时程一直是多头的阴影，不排除藉着短多有所表现，抛券卖压出笼。 交易员预估明日106/2期公债殖利率交易区间在0.79-0.84%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -1.30 0.8170 0.8170-0.8250% 9.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 没有成 交 5 105/13 没有成 交 2 106/1 没有成 交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)