台湾债市：指标五年公债殖利率收小跌，外资汇入市场期待热钱炒短券

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
* 指标五年公债106/2期殖利率收盘下跌 * 美联储会议结束，但未给出升息新指引 * 新春开红盘台币大涨，短券有机会 * 106/2殖利率明日区间料在0.79-0.84% 路透台北2月2日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周四收跌。虽然美联储(FED)结束会议 ，没有对未来给出新信息，倒是今日新春开红盘台币强涨，外资汇入带动台债多头信心，清淡交易中殖利率收 盘小跌。 交易员表示，FED未给出下次升息的明确信号，先前偏空的气氛稍有缓和。台湾今日农历年后首日开红盘 交易，台币强升，此外市场也预期年后通货回笼，资金宽裕，银行对买券会有需求，五年公债殖利率小跌。 〞FED没有给新讯息。美国数据很强，但他们没讲什么，多头就有点机会，〞一位大型外商银交易员说。 他们认为，台币今日强涨，热钱汇入后不只配置股市，极短期公债也有机会，这有利债市多头。下周初还 有今年首期的10年公债106/4期将开始发行前交易，由于今年的台债发债筹码偏少，银行料有进场意愿。 本地时间1510，台币兑美元 大升2.65角报31.095。 美联储在总统特朗普上任后的首次会议上称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出 下次升息时机的明确信号。 不过，也有交易员表示，冷券市场今日仍有卖压出笼，冷券的成交利率虽不见走高，但是卖压却一直挥之 不去。由于美国今年升息时程一直是多头的阴影，不排除藉着短多有所表现，抛券卖压出笼。 交易员预估明日106/2期公债殖利率交易区间在0.79-0.84%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -1.30 0.8170 0.8170-0.8250% 9.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 没有成 交 5 105/13 没有成 交 2 106/1 没有成 交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。