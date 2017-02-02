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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:22 BJT

台湾债市：指标五年公债殖利率收小跌，外资汇入市场期待热钱炒短券

* 指标五年公债106/2期殖利率收盘下跌
    * 美联储会议结束，但未给出升息新指引
    * 新春开红盘台币大涨，短券有机会
    * 106/2殖利率明日区间料在0.79-0.84%

    路透台北2月2日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周四收跌。虽然美联储(FED)结束会议
，没有对未来给出新信息，倒是今日新春开红盘台币强涨，外资汇入带动台债多头信心，清淡交易中殖利率收
盘小跌。
    
    交易员表示，FED未给出下次升息的明确信号，先前偏空的气氛稍有缓和。台湾今日农历年后首日开红盘
交易，台币强升，此外市场也预期年后通货回笼，资金宽裕，银行对买券会有需求，五年公债殖利率小跌。
    
    〞FED没有给新讯息。美国数据很强，但他们没讲什么，多头就有点机会，〞一位大型外商银交易员说。
    
    他们认为，台币今日强涨，热钱汇入后不只配置股市，极短期公债也有机会，这有利债市多头。下周初还
有今年首期的10年公债106/4期将开始发行前交易，由于今年的台债发债筹码偏少，银行料有进场意愿。
    
    本地时间1510，台币兑美元 大升2.65角报31.095。
    
    美联储在总统特朗普上任后的首次会议上称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出
下次升息时机的明确信号。 
 
    
    不过，也有交易员表示，冷券市场今日仍有卖压出笼，冷券的成交利率虽不见走高，但是卖压却一直挥之
不去。由于美国今年升息时程一直是多头的阴影，不排除藉着短多有所表现，抛券卖压出笼。
   
    交易员预估明日106/2期公债殖利率交易区间在0.79-0.84%。
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                   -1.30      0.8170      0.8170-0.8250%         9.5
   
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 30  105/10                    没有成
                                   交
 20   105/9                    没有成
                                   交
 10  105/11                    没有成
                                   交
  5  105/13                    没有成
                                   交
  2   106/1                    没有成
                                   交
 (完)     

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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