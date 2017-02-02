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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超686亿韩元

路透首尔2月2日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超686
亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     2 月 2日       68.6         -176.0           60.7
    ^2 月 1日      -11.9           55.1          -87.0
     1 月31日     -302.5          118.2          132.3
     1 月26日      364.9         -196.0         -214.8
     1 月25日      209.1         -375.7          109.3
     1 月24日      -13.1            9.2          -12.5
     1 月23日      116.7         -109.3          -11.8
     1 月20日      -46.5           38.0            6.7
     1 月19日      146.0         -282.9          128.8
     1 月18日      -19.3           87.4          -72.3
     1 月17日       -8.4           90.3          -83.0
     1 月16日     -239.4          184.7           40.0
     1 月13日     -108.4          163.5          -58.5
     1 月12日       31.4          -10.4          -32.1
     1 月11日      485.5          -55.1         -430.0
     1 月10日       99.6         -249.8          128.6     
     ----------------------------------------------------
    本月以来        56.7         -121.0          -26.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来     1,694.6       -2,085.4          -11.1
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 王琛；审校 高琦)
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