版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:45 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收跌1.7%连续第三日下跌，因日圆走强

中国金融市场周五将恢复交易，结束为期一周的春节假期。

7月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低5.4日圆，报每公斤310.1日圆(2.75美元)。该指标期胶过去三个交易日累计跌11.8%。

日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至1月20日为止，日本港口生胶库存下降4.2%至5,126吨。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤225美分，下跌4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 张明钧/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐