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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 15:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短期技术面格局偏空

0733GMT

* 美元/日圆仍低迷，困于一目均衡转换线切入位113.73下方

* 越来越有可能再度测试111.99

* 111.99是101.19-118.66涨势的38.2%回档位

* 短期基本格局偏空

* 美元/日圆技术图表：reut.rs/2kUcLPp

(完)

(编译 王琛；审校 李婷仪)
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