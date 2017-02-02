国际油市：油价下跌，此前美国公布库存骤增

标题新闻：英国大选造势活动恢复，反欧盟的独立党周四将公布竞选政见大纲
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美国能源资料协会(EIA)周三称，美国原油库存 上周增加650万桶至4.9476亿桶，超过了分析师预估的增加330万桶，因炼厂处于生产淡季，使得库存不断积累。
汽油库存 增加390万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。汽油需求已进入淡季，过去四周较上年同期下降5.7%。
但有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯等其他产油国正在减产，而且伊朗导弹试射导致美伊地缘政治紧张，都帮助支撑了油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/王琛；审校 李春喜/刘秀红)
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路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
“会员将有一段12个月的时间提出遵守准则情况。若做不到可能会导致会员身份被暂停或撤销，”LBMA的一位发言人说。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)