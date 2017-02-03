《台湾重要政经日程》--2月3日-10月10日

国际油市：油价小跌，因美国汽油库存降幅小于预期

路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。