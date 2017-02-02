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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 16:21 BJT

金属期市：伦敦期镍上涨，因菲律宾关闭21座矿山

菲律宾并把2016年中时所宣布的停工禁令延长实施期。而目前，中国的矿石库存下降至六年低点。

LME期铜盘旋在上日所及的两个月高点下方，全球最大铜矿Escondida矿工投票赞成罢工，供应可能将受到影响。

0722 GMT，LME三个月期铜 上涨0.2%，报每吨5,957美元，逆转上日跌势。

上海期交所逢春节假期休市，周五恢复开市。交易仍然清淡，LME指标合约交投不到2,000口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/李婷仪 审校 李春喜/高琦)
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