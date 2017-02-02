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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 17:05 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币收创逾19个月高位，美联储声明未给升息信号

* 春节长假后开红盘收升创逾19个月高位，因美元偏弱
    * 交易员休假模式尚未结束，量缩波动大

 (新增分析师说法及报价)
    路透台北2月2日 - 台币兑美元 周四开红盘收升逾2角，创逾19个月高位。交易员表示，因农历春
节休假期间，美元表现较封关前偏弱，再加上美联储(FED)并未发出近期升息信号的效应带动，令台币一举升
破去年8月压力区。 
    
    不过交易员指出，虽然台币价格表现强势，但成交量却相对平稳。主要因美元买盘承接力道不足，才会让
台币汇价在外资不算强势的汇入力道带动下，突破前波技术压力并朝31.00关卡挑战。惟午后美元兑日圆JPY=
转强，也稍稍抑制了台币的升幅。  
    
    〞外资今日其实没一路卖(美元)，是因为没人买。〞一大型银行交易员说。
    
    另一银行交易主管称，虽然台币走势偏强，但只是反映近日美元的弱势。实质买卖美元的需求并不强，观
望气氛较为浓厚。   
    
    一位大型银行交易员指出，今日还是有不少交易员在休假，因此台币价格波动虽明显，但成交量并未伴随
放大。待交易商陆续归队后，台币价格波动幅度或将缩小。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛，
目前一个月美元/台币远汇 报31.022/31.074，上日收在31.090。
    
    美元指数在周四亚洲盘跌至11月中旬以来最低水准，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前的政策声
明令寄望更强硬政策立场的投资者失望，美元兑日圆延续跌势。  
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.101    31.360  31.020-31.250  31.250    6.87       7.32
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.102    31.360  31.035-31.239  31.195    3.51       3.11
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.065/-0.045              -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期        -0.245/-0.205              -0.250/-0.220
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 董永年; 审校 高洁如)
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