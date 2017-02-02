更新版 1-台湾汇市：台币收创逾19个月高位，美联储声明未给升息信号

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 春节长假后开红盘收升创逾19个月高位，因美元偏弱 * 交易员休假模式尚未结束，量缩波动大 (新增分析师说法及报价) 路透台北2月2日 - 台币兑美元 周四开红盘收升逾2角，创逾19个月高位。交易员表示，因农历春 节休假期间，美元表现较封关前偏弱，再加上美联储(FED)并未发出近期升息信号的效应带动，令台币一举升 破去年8月压力区。 不过交易员指出，虽然台币价格表现强势，但成交量却相对平稳。主要因美元买盘承接力道不足，才会让 台币汇价在外资不算强势的汇入力道带动下，突破前波技术压力并朝31.00关卡挑战。惟午后美元兑日圆JPY= 转强，也稍稍抑制了台币的升幅。 〞外资今日其实没一路卖(美元)，是因为没人买。〞一大型银行交易员说。 另一银行交易主管称，虽然台币走势偏强，但只是反映近日美元的弱势。实质买卖美元的需求并不强，观 望气氛较为浓厚。 一位大型银行交易员指出，今日还是有不少交易员在休假，因此台币价格波动虽明显，但成交量并未伴随 放大。待交易商陆续归队后，台币价格波动幅度或将缩小。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛， 目前一个月美元/台币远汇 报31.022/31.074，上日收在31.090。 美元指数在周四亚洲盘跌至11月中旬以来最低水准，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前的政策声 明令寄望更强硬政策立场的投资者失望，美元兑日圆延续跌势。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.101 31.360 31.020-31.250 31.250 6.87 7.32 司 元太外汇经纪公 31.102 31.360 31.035-31.239 31.195 3.51 3.11 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.245/-0.205 -0.250/-0.220 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-O