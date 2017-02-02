更新版 1-台湾汇市：台币收创逾19个月高位，美联储声明未给升息信号

* 春节长假后开红盘收升创逾19个月高位，因美元偏弱 * 交易员休假模式尚未结束，量缩波动大 (新增分析师说法及报价) 路透台北2月2日 - 台币兑美元 周四开红盘收升逾2角，创逾19个月高位。交易员表示，因农历春 节休假期间，美元表现较封关前偏弱，再加上美联储(FED)并未发出近期升息信号的效应带动，令台币一举升 破去年8月压力区。 不过交易员指出，虽然台币价格表现强势，但成交量却相对平稳。主要因美元买盘承接力道不足，才会让 台币汇价在外资不算强势的汇入力道带动下，突破前波技术压力并朝31.00关卡挑战。惟午后美元兑日圆JPY= 转强，也稍稍抑制了台币的升幅。 〞外资今日其实没一路卖(美元)，是因为没人买。〞一大型银行交易员说。 另一银行交易主管称，虽然台币走势偏强，但只是反映近日美元的弱势。实质买卖美元的需求并不强，观 望气氛较为浓厚。 一位大型银行交易员指出，今日还是有不少交易员在休假，因此台币价格波动虽明显，但成交量并未伴随 放大。待交易商陆续归队后，台币价格波动幅度或将缩小。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略收敛， 目前一个月美元/台币远汇 报31.022/31.074，上日收在31.090。 美元指数在周四亚洲盘跌至11月中旬以来最低水准，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)之前的政策声 明令寄望更强硬政策立场的投资者失望，美元兑日圆延续跌势。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.101 31.360 31.020-31.250 31.250 6.87 7.32 司 元太外汇经纪公 31.102 31.360 31.035-31.239 31.195 3.51 3.11 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.245/-0.205 -0.250/-0.220 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 高洁如)