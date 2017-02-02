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市场报道 | 2017年 2月 2日 星期四 16:39 BJT

全球贵金属：2月1日SPDR黄金持仓增1.33%，iShares白银持仓减0.28%

路透2月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加1.33
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.28%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)      日期        变动       增减
    SPDR      26,033,845.8   2月1日      25,690,912.3    1月31日        342,933.5   1.33%
    iShares  334,849,692.0   2月1日     335,797,344.0    1月31日       -947,652.0  -0.28%  (完)
   
      
      
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 于春红)
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