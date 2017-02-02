全球贵金属：2月1日SPDR黄金持仓增1.33%，iShares白银持仓减0.28%

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
路透2月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加1.33 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.28%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,033,845.8 2月1日 25,690,912.3 1月31日 342,933.5 1.33% iShares 334,849,692.0 2月1日 335,797,344.0 1月31日 -947,652.0 -0.28% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 于春红)
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
路透5月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周三较周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓下降0.55%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,246,434.1 5月24日 27,246,434.1 5月23日 0.0 0.00% iShares 341,922,693.3 5月24日 343,815,117.3 5月23日 -1,892,424.0 -0.55%(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。