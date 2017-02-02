更新版 1-台湾货币市场：新春资金宽裕令短率趋跌，存单到期量大留意央行冲销力道

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 新春银行间资金宽裕令短率趋跌 * 央行存单到期上兆留意冲销力道 * 农历年后通货回笼料元宵节攀高峰 * 短票及RP利率双双回落并探向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周四趋跌。资金调度人员表示，新春开年报价较显混乱，银行间资金 宽裕对票券商一周拆款报价开低走低，且今日存单到期多达上兆(万亿)台币留意央行冲销力道，而明天为旬底 最后交易日料交投续向区间低位靠拢。 他们表示，随着春节过后资金陆续回笼，预计在元宵节(2月11日)前后通货回笼将攀高峰，考量通货回笼 的因素下，银行间资金去化需求将随之增温，本月上旬料利率走低的可能性较高。 〞开年资金多、价格乱，一周拆款利率比春节前低一点。〞一位大型票券商交易员说。 另位大型银行资调人士也称，今日新春开工不知道怎么报价才合理，致一早价格区间较宽，后来则趋跌靠 向区间低位，而因春节连假之故，周四央行存单到期罕见多达1兆6.6亿台币，仍须观察后续央行冲销力道，将 影响近期资金情势。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿元，较上 年之最高发行额2兆2,339亿元增加1,107亿元，或4.96%。 本地时间 17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.101 31.360 台湾加权股价指数<.TWII 9,428.97 休市 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.170-0.350% --一周拆款利率区间 0.180-0.420% --- --两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.200-0.500% **月初短票利率趋跌** 短票方面，票券商交易员指出，由于2月2日-3日是1月提存期的最后两个交易日，此前已避开落点，因此 今日短票交投较显清淡，周五发票量虽会例行性增加但增幅也有限，旬底短票利率仍有小幅趋跌空间。 他们也表示，旬底银行间资金宽裕且都只是微调积数，今日银行间操作并不积极，大行间短票报价则有趋 跌迹象，银行间主要交投也回到春节前原有利率水准，区间高位已不复见。 〞根本不缺钱，没成交几笔交易。 〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率区间落在0.36-0.40%，成交量减少；春节前利率区间则在0.4 6-0.50%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.462%，区间在0.38-0.50%，成交量为34.46亿 台币；前日加权平均利率在0.462%，区间在0.30-0.50%，成交量为82.91亿台币。 台湾央行周四发行9,942.3亿台币定存单，较今日到期定存单金额10,006.6亿台币，发行余额减64.3亿台 币。3日则是1月提存期的最末日，央行定存单到期1,790.50亿台币。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为725亿台币，累计超额准备达到1兆4,421亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆6,074亿台币。 **RP利率回落** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，新春台债虽开出红盘但交易淡静，且本周暂缺交割因子，券商间 资金缺口普遍偏小，预计下周外币债交割因子才会陆续浮现，农历春节跨年因素一过，RP利率已滑落至原有低 位。 〞市场太安静，没有什么好议价。 〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，旬底最后两个交易日料RP成交利率大致持稳低位，惟交投低迷，预计下周成 交才会回温、价格则是看跌，毕竟通货回笼将垫高银行间资金水位。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32-0.33%；两周内天期公司债附买回利率主要落在 0.42-0.43%；交投皆显示春节跨年因素已过，区间高位已见滑落。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，区间同上日但交投 靠向低位；公司债利率主要成交在0.30-0.32%，上日则在0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-O