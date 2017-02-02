更新版 1-台湾货币市场：新春资金宽裕令短率趋跌，存单到期量大留意央行冲销力道

* 新春银行间资金宽裕令短率趋跌 * 央行存单到期上兆留意冲销力道 * 农历年后通货回笼料元宵节攀高峰 * 短票及RP利率双双回落并探向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周四趋跌。资金调度人员表示，新春开年报价较显混乱，银行间资金 宽裕对票券商一周拆款报价开低走低，且今日存单到期多达上兆(万亿)台币留意央行冲销力道，而明天为旬底 最后交易日料交投续向区间低位靠拢。 他们表示，随着春节过后资金陆续回笼，预计在元宵节(2月11日)前后通货回笼将攀高峰，考量通货回笼 的因素下，银行间资金去化需求将随之增温，本月上旬料利率走低的可能性较高。 〞开年资金多、价格乱，一周拆款利率比春节前低一点。〞一位大型票券商交易员说。 另位大型银行资调人士也称，今日新春开工不知道怎么报价才合理，致一早价格区间较宽，后来则趋跌靠 向区间低位，而因春节连假之故，周四央行存单到期罕见多达1兆6.6亿台币，仍须观察后续央行冲销力道，将 影响近期资金情势。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿元，较上 年之最高发行额2兆2,339亿元增加1,107亿元，或4.96%。 本地时间 17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.101 31.360 台湾加权股价指数<.TWII 9,428.97 休市 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.189% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.170-0.350% --一周拆款利率区间 0.180-0.420% --- --两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.200-0.500% **月初短票利率趋跌** 短票方面，票券商交易员指出，由于2月2日-3日是1月提存期的最后两个交易日，此前已避开落点，因此 今日短票交投较显清淡，周五发票量虽会例行性增加但增幅也有限，旬底短票利率仍有小幅趋跌空间。 他们也表示，旬底银行间资金宽裕且都只是微调积数，今日银行间操作并不积极，大行间短票报价则有趋 跌迹象，银行间主要交投也回到春节前原有利率水准，区间高位已不复见。 〞根本不缺钱，没成交几笔交易。 〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率区间落在0.36-0.40%，成交量减少；春节前利率区间则在0.4 6-0.50%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.462%，区间在0.38-0.50%，成交量为34.46亿 台币；前日加权平均利率在0.462%，区间在0.30-0.50%，成交量为82.91亿台币。 台湾央行周四发行9,942.3亿台币定存单，较今日到期定存单金额10,006.6亿台币，发行余额减64.3亿台 币。3日则是1月提存期的最末日，央行定存单到期1,790.50亿台币。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为725亿台币，累计超额准备达到1兆4,421亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆6,074亿台币。 **RP利率回落** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，新春台债虽开出红盘但交易淡静，且本周暂缺交割因子，券商间 资金缺口普遍偏小，预计下周外币债交割因子才会陆续浮现，农历春节跨年因素一过，RP利率已滑落至原有低 位。 〞市场太安静，没有什么好议价。 〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，旬底最后两个交易日料RP成交利率大致持稳低位，惟交投低迷，预计下周成 交才会回温、价格则是看跌，毕竟通货回笼将垫高银行间资金水位。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32-0.33%；两周内天期公司债附买回利率主要落在 0.42-0.43%；交投皆显示春节跨年因素已过，区间高位已见滑落。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，区间同上日但交投 靠向低位；公司债利率主要成交在0.30-0.32%，上日则在0.30-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)