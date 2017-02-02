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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 18:02 BJT

《台湾利率预测》2月短票利率料在0.35-0.40%，通货回笼料垫高银行资金水位

路透台北2月2日 - 农历年流动性紧缩因素一过，新春短票利率立即滑落到原有利率水准，资调人士认为
，2月通货回笼将垫高银行间资金水位，宽松态势料短票利率对银行端客户主要成交区间趋跌至0.35-0.40%。
    
    路透周四访谈六家金融机构，包含三家票券公司、两家大型银行及一家中型银行，预估2月短票利率中值
在0.35-0.40%；大区间则在0.30-0.42%。    
                   
    2月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆7,261.8亿台币；公债到期还本与付息合计达555.3042612
5亿台币。     
       
    紧缩因素方面，2月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币
；财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币；以及财政部发行106/3期20年公债106/4期10年公债
，预估金额各为250亿台币、300亿台币。
    
    以下是货币市场人士观点整理：    
    --票券商交易员指出，随着农历年后通货陆续回笼将垫高银行间资金水位，加以近期台币走强也提振市场
对外资汇入的预期，目前市场资金宽裕，预估2月短票利率将会有下档空间，至于下档空间有多大，仍待关注
后续股汇市变化及央行冲销力道而定。
    --银行资调人士则表示，2月短票利率区间高位不致于像1月那么高(0.50%)，不过2月底也有4天连续假期
，届时有可能银行要补回一些积数，银行的操作将较为保守一些，初估2月短票利率区间暂看在0.36-0.42%。
    --农历年后指标大行与票券承作一周拆款利率稍见滑落至0.38%，就此推估2月短票利率顶多往下2个基点
至0.36%，除非指标大行调降对票券商一周拆款利率，短票利率才有进一步趋跌空间。 
    --2月上旬资金情势较显宽松，但下旬除了央行将发行一年期定存单及二年期定存单的紧缩因素外，财政
部也将发行10年期及20年期公债，市场预期下旬资金情势将不若上旬宽裕，因此上旬短票利率较有趋跌机会。
    --2月银行间资金水位普遍比过年前多，且2月欠缺季底因素干扰，预期2月资金调度将较为平顺，但银行
间对利率肯定有所坚持，顶多能接受短票利率回测0.35%附近。
        
    以下为各金融机构对2月的30天期自保短票利率预测：
    
     金融机构        最低利率%       最高利率%
    ------------------------------------------
    大型票券公司一    0.36            0.38  
    大型票券公司二    0.30            0.40
    中型票券公司一    0.35            0.45 
    中型票券公司一    0.35            0.40      
    大型银行一        0.35            0.40        
    大型银行二        0.36            0.42 
    中型银行一        0.36            0.42      
    -----------------------------------------
    中 值             0.35            0.40(完) 

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)
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