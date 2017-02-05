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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--2月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
    
    2月6日(一)
    0000 日本加班工资                               12月        --        -1.3%
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                         1月        --        -1.9%
    0030 澳洲零售销售(较前月)                       12月      +0.3%       +0.2%
    0030 澳洲零售贸易(较前季)                     第四季      +0.9%       -0.1%
    0145 中国财新服务业PMI                           1月        --         53.4
    0700 德国工业订单(较前月)                       12月      +0.5%       -2.5%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  2月     正17.4      正18.2
    1500 美国就业趋势指数                            1月        --        129.6
    
    2月6-15日
    0930 英国抵押贷款利率                            1月        --         4.3%         
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值       预估值

    2月3日(五)
    0145 中国财新制造业PMI                        1月终值      51.0        51.8         
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                1月        52.4        52.5
    0850 法国Markit服务业PMI                      1月终值      54.1        53.9
                   综合PMI                                     54.0        53.8
    0855 德国Markit服务业PMI                      1月终值      53.4        53.2
                   综合PMI                                     54.8        54.7
    0900 欧元区Markit服务业PMI                    1月终值      53.7        53.6
                     综合PMI                                   54.4        54.3
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                   1月        54.5        55.8
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        1月初值     +0.2%       +0.2%
                              (较上年同期)                    +0.9%       +0.9%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)               -2.0%       -1.9%
                                   (较上年同期)               +0.7%       +0.8%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                    12月       -0.3%       +0.3%
                       (较上年同期)                           +1.1%       +1.8%
    1330 美国非农就业岗位(万人)                     1月    增加22.7    增加17.5
             民间就业岗位(万人)                            增加23.7    增加16.9
             制造业就业岗位(万人)                           增加0.5     增加0.4
             政府部门就业岗位(万人)                         减少1.0          --
             失业率                                            4.8%        4.7%
             平均时薪(较前月)                                 +0.1%       +0.3%
             每周平均工时                                      34.4        34.3
             劳动力就业参与率                                 62.9%          --
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        1月终值      55.8          --
                   服务业PMI                                   55.6          --
    1500 美国工厂订单(较前月)                      12月       +1.3%       +1.0%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                       +2.1%          --
             耐久财(耐用品)订单(较前月)        12月修正值     -0.5%          --
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                     +0.5%          --
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                     +1.7%          --
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)               +0.7%          --
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数          1月        56.5        57.0
                          企业活动分项指数                     60.3        61.2
                              就业分项指数                     54.7          --
                            新订单分项指数                     58.6          --
                          投入物价分项指数                     59.0          -- 
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 刘秀红/戴素萍；审校 汪红英)
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