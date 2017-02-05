主要国家经济指标预测--2月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月) 12月 +0.5% -2.5% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 正17.4 正18.2 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月6-15日 0930 英国抵押贷款利率 1月 -- 4.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月3日(五) 0145 中国财新制造业PMI 1月终值 51.0 51.8 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 52.4 52.5 0850 法国Markit服务业PMI 1月终值 54.1 53.9 综合PMI 54.0 53.8 0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 53.4 53.2 综合PMI 54.8 54.7 0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.7 53.6 综合PMI 54.4 54.3 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 54.5 55.8 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.0% -1.9% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -0.3% +0.3% (较上年同期) +1.1% +1.8% 1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加22.7 增加17.5 民间就业岗位(万人) 增加23.7 增加16.9 制造业就业岗位(万人) 增加0.5 增加0.4 政府部门就业岗位(万人) 减少1.0 -- 失业率 4.8% 4.7% 平均时薪(较前月) +0.1% +0.3% 每周平均工时 34.4 34.3 劳动力就业参与率 62.9% -- 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月终值 55.8 -- 服务业PMI 55.6 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 +1.3% +1.0% 扣除运输的工厂订单(较前月) +2.1% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月修正值 -0.5% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) +1.7% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.7% -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 56.5 57.0 企业活动分项指数 60.3 61.2 就业分项指数 54.7 -- 新订单分项指数 58.6 -- 投入物价分项指数 59.0 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 刘秀红/戴素萍；审校 汪红英)