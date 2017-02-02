更正-国际油市：亚洲燃料油2月至5月正价差结构收窄，尽管存货增加

(更正：补充标题遗漏内容“燃料油”。第一段译文有误，改为“尽管正价差结构缩窄通常暗示供应过剩”，非“尽管正价差结构通常暗示供应过剩”。)

路透新加坡2月2日 - 亚洲380-cst燃料油2月至5月的近月正价差结构收窄，因人气改善，尽管新加坡一周岸上库存增加9%至10周高点。

尽管正价差结构缩窄通常暗示供应过剩，但行业人士表示，这次正价差结构收窄可以解读为过去几周抛售之后的一种修正；当时的抛盘令整体燃料油市场承压。

“目前燃料油要呈现正价差不易，”一名驻新加坡燃料油交易员表示，他指的是3月之后的市场结构。

交易员指出，全球燃料油产出下滑，3月运往新加坡套利供应减少，再加上需求稳定，都是支撑亚洲燃料油的因素。

不过官方数据显示，2月1日止当周新加坡岸上燃料油库存升至10周高点，较前周增加29.8万吨(199万桶)或9%至356万吨(2,380万桶)。

库存增加之际，过去一周总出口下滑59%至20.7万吨，创下10月19日当周以来最低。

交易商预期，2月流入新加坡的整体套利船货量将维持在偏高水准，多数估计落在550-610万吨之间，3月则料将回落至400-450万吨之间。

普氏窗口未有现货交易，此为11月30日以来首见，行业消息人士称，在价格较近期交易高一些之际，供应商的卖盘减少。(完)

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