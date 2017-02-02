更正-国际油市：亚洲燃料油2月至5月正价差结构收窄，尽管存货增加

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
(更正：补充标题遗漏内容“燃料油”。第一段译文有误，改为“尽管正价差结构缩窄通常暗示供应过剩”，非“尽管正价差结构通常暗示供应过剩”。)
路透新加坡2月2日 - 亚洲380-cst燃料油2月至5月的近月正价差结构收窄，因人气改善，尽管新加坡一周岸上库存增加9%至10周高点。
尽管正价差结构缩窄通常暗示供应过剩，但行业人士表示，这次正价差结构收窄可以解读为过去几周抛售之后的一种修正；当时的抛盘令整体燃料油市场承压。
“目前燃料油要呈现正价差不易，”一名驻新加坡燃料油交易员表示，他指的是3月之后的市场结构。
交易员指出，全球燃料油产出下滑，3月运往新加坡套利供应减少，再加上需求稳定，都是支撑亚洲燃料油的因素。
不过官方数据显示，2月1日止当周新加坡岸上燃料油库存升至10周高点，较前周增加29.8万吨(199万桶)或9%至356万吨(2,380万桶)。
库存增加之际，过去一周总出口下滑59%至20.7万吨，创下10月19日当周以来最低。
交易商预期，2月流入新加坡的整体套利船货量将维持在偏高水准，多数估计落在550-610万吨之间，3月则料将回落至400-450万吨之间。
普氏窗口未有现货交易，此为11月30日以来首见，行业消息人士称，在价格较近期交易高一些之际，供应商的卖盘减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行