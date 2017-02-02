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货币新闻 | 2017年 2月 2日 星期四 20:49 BJT

美股业绩：康菲石油国际第四季亏损缩减至3,500万美元

路透2月2日 - 美国最大独立石油生产商康菲石油国际(ConocoPhillips) 公布远小于上年同期的季度亏损。上年同期提列支出27亿美元。

该公司第四季净亏损缩减至3,500万美元，每股亏损0.03美元，上年同期分别为亏损34.5亿美元和2.78美元。

扣除利比亚，其产量几近持平于油当量159万桶/日。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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