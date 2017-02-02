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货币新闻 | 2017年 2月 2日 星期四 21:15 BJT

美股业绩：默克季度营收不及预估，因糖尿病药物销售逊于预期

路透2月2日 - 美国制药大厂默克 公布季度营收不及华尔街预估，受肿瘤免疫学药物Keytruda及其糖尿病药物的销售逊于预期所累。

该公司并预测2017年经调整每股获利为3.72至3.87美元，营收介于386亿至401亿美元。

分析师平均预估经调整每股获利3.85美元，营收400.4亿美元。

根据Evercore ISI，Keytruda的销售在第四季倍增至4.83亿美元，但不及预估的5.088亿美元。

该公司季度营收下滑1%至101.2亿美元，因美元走强及某些药物不再享有市场独占性。

分析师平均预估营收为102.2亿美元。

扣除特殊项目，默克每股获利0.89美元，与汤森路透I/B/E/S预估一致。

该公司截至12月31日止的第四季可归属于股东的净利增至11.7亿美元，每股盈余(EPS)0.42美元，上年同期分别为9.76亿美元和每股盈余0.35美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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