美股业绩：默克季度营收不及预估，因糖尿病药物销售逊于预期

全球金融：主要央行公布外汇市场交易行为规范最终版
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。
路透2月2日 - 美国制药大厂默克 公布季度营收不及华尔街预估，受肿瘤免疫学药物Keytruda及其糖尿病药物的销售逊于预期所累。
该公司并预测2017年经调整每股获利为3.72至3.87美元，营收介于386亿至401亿美元。
分析师平均预估经调整每股获利3.85美元，营收400.4亿美元。
根据Evercore ISI，Keytruda的销售在第四季倍增至4.83亿美元，但不及预估的5.088亿美元。
该公司季度营收下滑1%至101.2亿美元，因美元走强及某些药物不再享有市场独占性。
分析师平均预估营收为102.2亿美元。
扣除特殊项目，默克每股获利0.89美元，与汤森路透I/B/E/S预估一致。
该公司截至12月31日止的第四季可归属于股东的净利增至11.7亿美元，每股盈余(EPS)0.42美元，上年同期分别为9.76亿美元和每股盈余0.35美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-O