表格：美国1月26日止当周农作物出口销售报告--USDA

全球金融：主要央行公布外汇市场交易行为规范最终版
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。
路透华盛顿2月2日 - 美国农业部(USDA)周四公布，1月26日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 451.2 59.0 510.2 468.5 59.0 22,887.7 16,776.5 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 26.1 玉米 1,143.6 14.0 1,157.6 1,299.7 14.0 40,217.6 24,225.4 高粱 58.8 0.0 58.8 71.5 0.0 3,241.6 5,923.8 大豆 623.9 351.1 975.0 710.2 417.1 50,464.4 40,516.7 豆粕 365.0 30.9 395.9 368.5 30.9 6,678.4 6,854.1 豆油 12.1 0.0 12.1 12.2 0.0 662.6 609.0 皮马棉 6.7 0.0 6.7 6.8 0.0 451.0 290.2 陆地棉 328.7 89.0 417.7 360.6 90.3 9,743.2 5,799.9 稻米 47.3 0.0 47.3 47.3 0.0 2,142.0 2,101.0 (完)
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-O