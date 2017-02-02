纽约期市：原糖从两周高位骤降，3月/5月合约价差收窄

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透纽约/伦敦2月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四从两周高位骤降，在未能留守在关键的21美分水准上方后，市场面临技术性压力，3月/5月合约套利交易活跃，也带来压力。
伦敦可可跌至逾三年最低，纽约可可迫近四年低位，交易员关注最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)合约违约的情况。
罗布斯塔咖啡期货从上日触及的五年半高位骤降，录得12月来最大单日跌幅，最大出产国越南结束新年假期重新开市。阿拉比卡咖啡期货跌至逾三周最低水准。
3月原糖期货 收跌0.29美分，或1.4%，报每磅20.55美分，此前升至1月19日来最高21.2美分，市场走势震荡，在上涨后大幅走低。
“看来是重演1月19日的走势。3月/5月价差下跌，连带拖累市场下滑。”法国兴业银行商品部门董事Michael McDougall说。
3月/5月合约升水上升至0.27美分，但之后下滑，低见0.03美分，因在指数期金预计周一开始展期前，市场有大量合约展期。
技术方面，21美分被认为是阻力位，此前期糖合约在过去一个月内三次失守该水准。
5月白糖期货 收跌3.40美元，或0.6%，报每吨546.90美元，市场继续关注最大消费国印度会否降低进口关税的迹象。
3月伦敦可可 收涨1英镑，或0.06%，报每吨1,687英镑，盘中跌至2013年11月来最低1,663英镑。
3月纽约可可 收跌25美元，或1.2%，报每吨2,084美元。
3月罗布斯塔咖啡 收低58美元，或2.6%，报每吨2,185美元。3月阿拉比卡咖啡 收低4.2美分，或2.8%，报每磅1.4595美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行