纽约期市：原糖从两周高位骤降，3月/5月合约价差收窄

路透纽约/伦敦2月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四从两周高位骤降，在未能留守在关键的21美分水准上方后，市场面临技术性压力，3月/5月合约套利交易活跃，也带来压力。

伦敦可可跌至逾三年最低，纽约可可迫近四年低位，交易员关注最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)合约违约的情况。

罗布斯塔咖啡期货从上日触及的五年半高位骤降，录得12月来最大单日跌幅，最大出产国越南结束新年假期重新开市。阿拉比卡咖啡期货跌至逾三周最低水准。

3月原糖期货 收跌0.29美分，或1.4%，报每磅20.55美分，此前升至1月19日来最高21.2美分，市场走势震荡，在上涨后大幅走低。

“看来是重演1月19日的走势。3月/5月价差下跌，连带拖累市场下滑。”法国兴业银行商品部门董事Michael McDougall说。

3月/5月合约升水上升至0.27美分，但之后下滑，低见0.03美分，因在指数期金预计周一开始展期前，市场有大量合约展期。

技术方面，21美分被认为是阻力位，此前期糖合约在过去一个月内三次失守该水准。

5月白糖期货 收跌3.40美元，或0.6%，报每吨546.90美元，市场继续关注最大消费国印度会否降低进口关税的迹象。

3月伦敦可可 收涨1英镑，或0.06%，报每吨1,687英镑，盘中跌至2013年11月来最低1,663英镑。

3月纽约可可 收跌25美元，或1.2%，报每吨2,084美元。

3月罗布斯塔咖啡 收低58美元，或2.6%，报每吨2,185美元。3月阿拉比卡咖啡 收低4.2美分，或2.8%，报每磅1.4595美元。(完)

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