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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 05:08 BJT

美国债市：公债价格几无变动，静待周五美国非农就业报告

* 市场预期美联储短期内维持利率不变
    * 欧债上涨，扶助美债上升
    * 美国就业数据改善，生产率增长放缓

    路透纽约2月2日 - 美国公债周四几无变动，投资者静待周五出炉的1
月美国非农就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升
息时机的线索。
    
    周三美联储政策会议较预期温和。美联储称，就业市场仍然强健，通
胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。 
    
    公债价格在周四早盘上涨，较预期温和的美联储政策声明带动的公债
买盘延续至周四，公债尾盘回吐涨幅，日内收平。
    
    “人们的理解是，美联储仍然认为的确不需要做很多，且正在等待通
胀升穿2%，他们真的不急于升息，”Seaport Global Holdings董事总经
理Tom di Galoma说。
    
    欧债市场在周四早上涨，也带动美国公债价格上升。
    
    “我认为，今早美国公债更多是对其他市场，而不是国内市场的走势
作出反应，当这些市场收市后，公债价格回落，”法国农业信贷银行美国
公债交易部门主管Dan Mulholland说。他补充说，“美元今早小幅下跌，
可能因此吸引一些买家进场。”
    
    指标美国10年期公债 价格收盘几无变动，收益率报2.47%
，稍早低见2.43%。
    
    交易商也为下周新债供应作准备，财政部计划标售总计620亿美元三
年期、10年期和30年期公债。
    
    这令较长期美国公债承压。五年期和30年期公债收益率差扩宽至116
个基点，为12月14日来最宽。
    
    “收益率曲线在昨日美联储会议前大幅趋平，但稍后迅速逆转走势，
因美联储政策声明没有预期的鹰派。我认为，这可能反映出投资者调整头
寸，并为下周供应作准备，”Mulholland说。
    
    周四公布的经济数据良莠不齐。美国第四季非农劳动生产率增长放缓
，而上周初请失业金人数降幅超过预期。
    
    周五美国将公布1月非农就业岗位，路透查访的102位分析师预估中值
为增加17.5万个。
    
    -----------------------1950 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-27/32    (+ 1/32)     1.205
    五年期公债      99-25/32    (+ 1/32)     1.921
    10年期公债     95-30/32    (+ 1/32)     2.470
    30年期公债   　95-32/32    (- 1/32)     3.082(完)
    
　　
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