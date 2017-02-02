美国债市：公债价格几无变动，静待周五美国非农就业报告

* 市场预期美联储短期内维持利率不变 * 欧债上涨，扶助美债上升 * 美国就业数据改善，生产率增长放缓 路透纽约2月2日 - 美国公债周四几无变动，投资者静待周五出炉的1 月美国非农就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升 息时机的线索。 周三美联储政策会议较预期温和。美联储称，就业市场仍然强健，通 胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。 公债价格在周四早盘上涨，较预期温和的美联储政策声明带动的公债 买盘延续至周四，公债尾盘回吐涨幅，日内收平。 “人们的理解是，美联储仍然认为的确不需要做很多，且正在等待通 胀升穿2%，他们真的不急于升息，”Seaport Global Holdings董事总经 理Tom di Galoma说。 欧债市场在周四早上涨，也带动美国公债价格上升。 “我认为，今早美国公债更多是对其他市场，而不是国内市场的走势 作出反应，当这些市场收市后，公债价格回落，”法国农业信贷银行美国 公债交易部门主管Dan Mulholland说。他补充说，“美元今早小幅下跌， 可能因此吸引一些买家进场。” 指标美国10年期公债 价格收盘几无变动，收益率报2.47% ，稍早低见2.43%。 交易商也为下周新债供应作准备，财政部计划标售总计620亿美元三 年期、10年期和30年期公债。 这令较长期美国公债承压。五年期和30年期公债收益率差扩宽至116 个基点，为12月14日来最宽。 “收益率曲线在昨日美联储会议前大幅趋平，但稍后迅速逆转走势， 因美联储政策声明没有预期的鹰派。我认为，这可能反映出投资者调整头 寸，并为下周供应作准备，”Mulholland说。 周四公布的经济数据良莠不齐。美国第四季非农劳动生产率增长放缓 ，而上周初请失业金人数降幅超过预期。 周五美国将公布1月非农就业岗位，路透查访的102位分析师预估中值 为增加17.5万个。 -----------------------1950 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-27/32 (+ 1/32) 1.205 五年期公债 99-25/32 (+ 1/32) 1.921 10年期公债 95-30/32 (+ 1/32) 2.470 30年期公债 95-32/32 (- 1/32) 3.082(完)