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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 05:17 BJT

韩国数据：1月底外汇储备升至三个月高位，此前连续三个月下降

路透首尔2月3日 - 韩国央行周五公布，韩国1月底外汇储备触及三个月高位，至3,740.4亿美元，，外汇储备之前连续三个月下降。

韩国央行12月底的外汇储备为3,711.0亿美元。

韩国央行表示，1月外汇储备上升，主要因为美元全面下跌，从而令央行持有的其他货币的价值上升。

韩国1月发售了10亿美元10年期美元公债，也导致外汇储备增加。韩国的外汇储备量全球排名第八。

截至1月底，90.6%的韩国央行外汇储备是以公债和公司债等证券形式持有的。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

374.04 371.10 371.99 375.17 377.77 375.46 371.38 369.89(完)

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(编译 利棣儿；审校 刘静)
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