韩国数据：1月底外汇储备升至三个月高位，此前连续三个月下降

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透首尔2月3日 - 韩国央行周五公布，韩国1月底外汇储备触及三个月高位，至3,740.4亿美元，，外汇储备之前连续三个月下降。
韩国央行12月底的外汇储备为3,711.0亿美元。
韩国央行表示，1月外汇储备上升，主要因为美元全面下跌，从而令央行持有的其他货币的价值上升。
韩国1月发售了10亿美元10年期美元公债，也导致外汇储备增加。韩国的外汇储备量全球排名第八。
截至1月底，90.6%的韩国央行外汇储备是以公债和公司债等证券形式持有的。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
374.04 371.10 371.99 375.17 377.77 375.46 371.38 369.89(完)
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(编译 利棣儿；审校 刘静)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
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