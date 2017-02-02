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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         100.84    -0.73    -0.72   1346148
    京东                28.17    +0.04    +0.14   4403278
    新浪              70.00    +0.52    +0.75    350818
    搜狐              39.53    -0.16    -0.40    123180
    网易             255.99    +2.17    +0.85    682160
    百度             173.40    -0.42    -0.24    958591
    
    台湾
    台湾积体电路       30.78    -0.30    -0.97   1591046
    联电                1.84    -0.04    -2.13    353727
    日月光              5.83    +0.05    +0.87    225468
    硅品精密           7.63    -0.01    -0.13    138358
    和信超媒体         3.19    -0.00    -0.00     49631
    友达                4.29    +0.06    +1.42    160645
    中华电信           32.03    +0.66    +2.10    202690
    台湾国际航电      49.80    +1.67    +3.47   1886281
    
    香港
    中国移动           56.92    +0.01    +0.02    110407
    中国联通           11.96    +0.06    +0.50     54453
    中国电信           47.76    -0.03    -0.06     10216
    中芯国际            6.84    +0.06    +0.89     32202
    电讯盈科         6.23    +0.00    +0.00       873
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)
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