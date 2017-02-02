《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月2日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.84 -0.73 -0.72 1346148 京东 28.17 +0.04 +0.14 4403278 新浪 70.00 +0.52 +0.75 350818 搜狐 39.53 -0.16 -0.40 123180 网易 255.99 +2.17 +0.85 682160 百度 173.40 -0.42 -0.24 958591 台湾 台湾积体电路 30.78 -0.30 -0.97 1591046 联电 1.84 -0.04 -2.13 353727 日月光 5.83 +0.05 +0.87 225468 硅品精密 7.63 -0.01 -0.13 138358 和信超媒体 3.19 -0.00 -0.00 49631 友达 4.29 +0.06 +1.42 160645 中华电信 32.03 +0.66 +2.10 202690 台湾国际航电 49.80 +1.67 +3.47 1886281 香港 中国移动 56.92 +0.01 +0.02 110407 中国联通 11.96 +0.06 +0.50 54453 中国电信 47.76 -0.03 -0.06 10216 中芯国际 6.84 +0.06 +0.89 32202 电讯盈科 6.23 +0.00 +0.00 873 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行