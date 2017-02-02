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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 06:49 BJT

****日韩经济指标预测--2月3日-2月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值 
   
    
    1月30日当周       
    
    2月2日(四)
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                      12月       --      盈余71.4
   
    
    2月3日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    2月6日当周
    
    2月6日(一)
    0000 日本加班工资                                12月      --          -1.3%
    
    2月7日(二)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 1月      --          +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)            12月      --     盈余14,155
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         1月       --        12,169
    
    2月8日(三)
    0300 韩国L货供额                                 12月      --          +8.0%
    0500 日本服务业景气判断指数                       1月      --           51.4
    2350 日本机械订单(较前月)                        12月      --          -5.1%
                     (较上年同期)                              --         +10.4%
    
    2月9日(四)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                     1月      --          +0.6%
                         (较上年同期)                          --          -1.2%
  
    
    2月10日(五)
    暂无重要经济数据公布。      
    (完)

      
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