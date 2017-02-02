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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 07:13 BJT

修正-****澳新经济指标预测--2月3日-2月10日****

(更正：因英文数据页面显示原因，移除已经于周四2230GMT公布的澳洲AIG服务业指数)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值       
    
    1月30日当周             
    
    2月3日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月6日当周
    
    2月6日(一)
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                        1月        --          -1.9%
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      12月        --          +0.2%
    0030 澳洲零售贸易(较前季)                     第四季       --          -0.1% 
    
    2月7日(二)
    0330 澳洲央行公布利率决定                       1月        --          1.50%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          1月        --           47.0
    
    2月8日(三)
    2145 新西兰建筑许可                            12月        --          -9.2%
    2200 新西兰央行利率决定                         --         --          1.75%
    
    2月9日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   12月        --          +6.1%
    
    2月10日(五)
    0030 澳洲房屋融资                              12月        --          +0.9%
             投资性房屋融资                                    --          +4.9%
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李爽  审校 张荻)
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