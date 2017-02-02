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市场报道 | 2017年 2月 3日 星期五 06:45 BJT

全球贵金属：2月2日SPDR黄金持仓增加0.18%，或1.48吨

路透2月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust<
GLD>称，周四其黄金持仓量增加0.18%至811.22吨，周三为809.74吨。

    以盎司计算，黄金持仓量 从26,033,845.82盎司升至
26,081,475.2盎司。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张荻)
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