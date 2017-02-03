金砖国家：2月2日股汇市收盘纵览

路透2月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月2日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.24%，报915.21点。
中国股市和汇市逢春节假期休市。
香港股市：收低地产类股领跌，博彩类股亦下跌
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.4%，报64,578.216点；布拉德斯科银行 第四季业绩逊于分析师预估，该股的跌势对大盘造成拖累。
巴西汇市：雷亚尔走强，因此前美联储未给出3月升息的明确线索。雷亚尔兑美元 收报3.1204/19，上日收报3.1485/00。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.76%，报45,861.98点；大盘综合指数 收盘下跌0.72%，报52,719.58点。
南非汇市：兰特兑美元上涨至一周高位，因商品价格攀升
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印度股市：收高，盘中曾触及近四个月最高位，因印孚瑟斯(Infosys) 和塔塔咨询服务公司(TCS) 等信息科技类股在重挫后反弹。BSE指数 收盘上涨0.3%，报28,226.61点；NSE指数 收盘上涨0.2%，报8,734.25点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.37，上日收报67.475。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.33%，报1,171.42点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.06%，报602.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.18%，报59.425；卢布兑欧元 升值1.26%，报63.945。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)