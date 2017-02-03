《全球重要经济事件一览表》--2月3日-2月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)
2月3日(五)
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一次会议上发表主旨演讲，会议主题为“解决欧洲的不良贷款危机：重组债务、重振经济增长”(1245)。
美国OLYMPIA FIELDS--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1415)。
挪威卑尔根市--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(1030)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。
2月6日(一)
布鲁塞尔--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表讲话(1030)。
美国圣迭戈--费城联邦储备银行总裁哈克就“金融科技监管”发表讲话(2130)。
2月7日(二)
孟买--印度央行货币政策委员会会议。
堪培拉--澳洲央行利率会议(0330)。
2月8日(三)
斯德哥尔摩--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森出席记者会(1230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明，宣布利率决定。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
2月9日(四)
伦敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1635)。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)。
日本高知县--日本央行副总裁中曾宏会见商界领袖。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在一次晚宴上发表讲话。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
2月10日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美股业绩公布日程
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(整理 王颖；审校 郑茵)