《香港报摘》--其他报纸重要消息2月3日

**明报**

--市场人士指出，监管机构近期在审批创业板公司转板申请时，开始采取拖延战术堵截，试图令问题公司“自动放弃”。

--丰德丽 旗下洲立影艺（MCL）总经理黄宝珠表示，在整体戏院座位数目减少逾千个的情况下，去年戏院收入仅跌1.97%至19.87亿港元，反映港人到戏院看戏需求殷切。

**星岛日报**

--外电报导，中国内地民办教育集团宇华教育计划下周一起路演，集资近2亿美元，中信证券国际为独家保荐人。

--嘉能可 公布去年全年生产数据，铜、锌、铅、煤炭及石油产量均录得下跌，而镍产量则录得上升。

**苹果日报**

--商场与街舖业主斗劈租抢客，核心区舖位租金持续下跌，尖沙嘴新港中心前羽绒城总店舖位最近减租四成以月租30万港元租出，新租客为牛仔裤名牌Levi's。

--今年1月份现楼按揭登记量逾9,400宗，按月增加两成，属近6年半新高纪录，同期楼花按揭登记量亦大增八成至1,553宗，属2015年8月以来新高数字。

**东方日报**

--中银香港 在按揭市场重夺优势，今年1月再成为现楼按揭市场市场占有率首位。

--深圳市规划国土委公布1月份楼市成交统计，一手住宅成交量按月跌超过两成，其中90平方米以下户型成交占比逾七成，整体平均楼价持平。

**文汇报**

--美联集团 主席黄建业表示，预计今年一手交投二万宗，而今年楼价波幅约10%，年终时5%升幅；集团年内计划再开20分行，希望增聘600-800人。（完）

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