港报财经评论：广场协议欲还魂，沽美元买金值博--信报2月3日

广场协议欲还魂 沽美元买金值博/ 习广思

港股前日先低后高，但昨天刚相反，高开后反覆回落，小时图差不多个个钟都是阴烛，完全缺乏承接力。今日内地复市，看看能否打破闷局。股市无方向，但滙市却十分精采，美元在美国总统特朗普的威吓下，跌个不亦乐乎，金价创今年新高，30年前的《广场协议》有可能「借屍还魂」。

近期的美国经济数据颇强，惟美元之弱势却颇令市场感到奇怪。究竟谁在推低美元呢？似乎又是特朗普。他与其智囊已连番批评欧日压低本国滙价，以求增加出口。本周二美国国家贸易委员会主席纳瓦罗（Peter Navarro）接受英国《金融时报》访问时批评德国利用严重偏低的欧罗滙率，以取得对美国及其他欧盟成员的贸易优势，老特同日会见药厂高层时亦忽然爆肚指中日玩弄货币贬值，美国就坐着有如儍瓜。

尽管德日领导人力撑没有玩弄滙价，但以老特一向打横来的性格，贸易对手的货币不升值，他是不会心死的，相信好戏还在后头。滙市开始担心30年前的《广场协议》会否历史重演。当年时值列根年代，美国货畀日本仔及德国佬打到七个一皮，日本的汽车价廉物美，花旗货根本无得挥，就赖美元兑日圆及德国马克由1980年至1985年升值超过五成，令美国货失去竞争力。

于是美国政府在1985年9月22日在纽约的广场酒店，叫齐日德英法的财长一齐签署《广场协议》，联手干预滙市，结果令美元兑日圆两年间贬值了51%，但《广场协议》亦被视为其后日本出现资产泡沫的祸根。日本在经济泡沫爆破后，从此一蹶不振，长期受到通缩的威胁。日本首相安倍晋三今次遇上狂人老特，应谨记历史教训，一味听话，日本经济都几难翻身。

老特现在先玩出口术，日后在谈判双边贸易协议时，滙率必然会包括在内，沽美元买黄金变成新的特式交易。金价昨天升了超过1%，执笔时金价每盎斯报1,222美元，创今年新高。今年1月份，美滙指数 跌了2.64%，是自列根年代以来最差的1月份，同月金价升了5%，《广场协议》的阴魂未息，黄金再展光芒，2月首站有望先挑战1,250美元。

美国联储局周三议息后的声明对3月中会否加息不置可否，市场要等本月中主席耶伦出席国会听证会时，才可听听其口风。若老特不想美元强势，则联储局可能要配合一下，不能加息加得那么狠。老特竞选总统时曾抨击耶伦的货币政策过于宽松，但此刻他可能又变卦，唔想耶伦那么鹰；否则，美元抽上去，他的出口梦便难圆。

虽然老特要兴建围墙反经济全球化，但实际上全球化过程也早已开到蔷薇。瑞信的经济全球化指数是以贸易、金融、服务及人的跨境流动编撰成的综合指标，该指数的腾飞期始于上世纪八十年代，中国经济开始对外开放、柏林围墙倒下、前苏联解体，全球大量人口进入资本主义制度，各国减少贸易壁垒，制造业由高工资地区流向低劳动力地区。在20多年间，全球化进入全盛时期，惟金融风暴爆发后，这股动力已大不如前，欧美消费力萎缩，中国转向发展内需，国际贸易增长停滞不前。近年欧美更掀起民粹主义浪潮，加上本土主义抬头，政治生态剧变，英国公投决定脱欧，美国选出了建墙总统特朗普，相信其他国家的政治形势亦会开始转变。大局在变，全球化将会进入倒退期。

根据瑞信的分析，未来世界会形成多头之局，由美国主宰北美，中国领导亚洲，德国则继续是欧洲的大阿哥，经济渐趋区域化。在新形势下，目前十分依赖国际供应链的企业如苹果未来将须改变，加强就地取材。

跨地区的贸易若增长放缓甚至减少，航运及码头业便须要重新整合，透过收购合并，减少竞争及容量，不少船公司要考虑「上岸」，一些从事国际贸易的中介人公司如利丰 一直赖以成功的经营模式将受到严重挑战。企业如腾讯 及阿里巴巴 等可把业务扩充至亚洲其他地区。在新的时局下，将有赢家和输家，投资最紧要识得拣。（完）

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