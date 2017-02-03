港报财经评论：国产手机卖得，舜宇莫忘低吸--经济日报2月3日

国产手机卖得 舜宇莫忘低吸/ 林瑞芬

美国联储局最新议息结果，一如市场之料，维持利率在0.5%至0.75%不变，并称企业及消费者对经济前景乐观。

虽则如此，在美国通胀目前未显着上升之前，美联储在声明中也没有提及特朗普的财政刺激计划，以及没有透露任何美联储着急在3月加息的讯号，而联邦利率基金期货走势也暗示3月美国加息的可能暂不大，而市场目前主要预计美联储下一次加息会在6月。投资者需要等更多的信息披露，月内两大注意事项，一是耶伦将于2月14日至15日在国会进行听证，二是本次FOMC会议的纪要将于2月22日公布，以获更多的启示。

美国今年加息的步伐可能加快，仍是威胁环球金融市场的主要变数，鸡年投资不得不防。恒指 昨收报23,184，跌0.6%；国指 收报9,696，跌0.6%，大市成交额只有492亿港元，随着A股将复市，港股通复通，交投或将增加。只是恒指在24,000有大阻力，国指则在10,000有大阻力，未有把握攻破前，在1月反弹后2月整固也合理。技术上，恒指目前受制于下降轨，回吐两道防綫，分别为50天綫及250天綫，现分别在22,567及21,658。国指重要支持参考位在250天綫9,100。

最新据研究机构集邦科技调查显示，今年全球智能手机出货量中，料50%都将来自中国企业，苹果和三星产品在国际市场料进一步受压。华为属去年最成功的中国智能手机品牌，其出货量增至1.31亿部，跻身全球第三。另进入全球市场还有OPPO和Vivo。

国产手机渐为国际市场所接受，对供应相关手机零部件的工业提供机遇。当中，舜宇光学 的产品为潮流所趋，股价料持续去年的升势，反覆挑战高位。成功非侥幸，从舜宇光学身上可反映一二。舜宇光学成立于2006年9月，2007年上市以来，营业收入保持高速增长，从2006年的9.03亿元增长至2015年的107.10亿元，同时净利润增长率也维持在30%以上水准。2016年上半年营收59.16亿元，同比增加27.01%，净利润4.65亿港元，同比更进一步大增至51.23%。近年手机热，公司零部件在潮流之中。归根究柢，是公司历年重视研发之果。统计显示，2012至2015年，公司研发费用投入的复式年均增长率为45.39%，体现了公司强烈的创新意愿，将对公司业绩带来积极影响，用于高端手机镜头及模组、车载镜头及VR/AR等领域，正在开花结果。

2016年舜宇的手机镜头（HLS）/手机摄像头模组（HCM）/车载镜头（VLS）分别同比增长26%、18%和37%。中银国际就预计公司于今年的HCM/HLS出货量增长不会低于2016年，而VLS将保持30至40%的同比增速目标。中国手机更多使用双镜头，如华为、Oppo及Vivo品牌，故中银国际亦预计其双摄像头于今年的出货量将激增至7,500万件，预计双摄像头的平均售价将比高端单摄像头高2倍，毛利率高出3个百分点，因此单位毛利润将高出3倍。单摄像头向双摄像头的快速转换预计会令今年分部毛利增长7.65亿人民币，相当于去年预计HCM毛利润的70%，或是去年预计舜宇总毛利的29%。

舜宇的盈利预测，2016年度每股盈利介乎1.07元至1.26元，比2015年度的0.7元按年增长53%至80%不等；而对2017年度每股盈利预测，介乎1.47元至1.93元，平均1.61元计算，按年又比2016年度平均预测数1.14元，增长41%。券商看该股中期目标价介乎42.1港元至58港元不等。该股鸡年持续稳守50周平均綫（现近32港元），将是反覆探高挑战高位之势，后市逢低吸纳，40港元楼下收集，止蚀35港元，目标顺势至少挑战50港元，昨收44.6港元。（完）

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