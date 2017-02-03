港报社评：土地房屋政策，不应含糊其词--明报2月3日

各方参选特首情况大致底定，连日来参选人约见选举委员，在这类互动场合，参选人除了不应该罔顾社会整体利益，为讨好界别选委而胡乱作政策承诺之外，还须就整体利益事项表达明确立场，例如土地房屋政策主张，参选人须认真体待，提出具体政策取向，让市民检视他们有什么办法应对这个老大难问题。

有关土地房屋问题，其中土地供应尤其关键，因为只要有土地，以政府拥有超过9000亿元财政储备，有足够财力兴建公屋，应付需求。本港土地房屋供应短缺，5年来，梁振英政府以洪荒之力取得的成绩，充其量只是补回曾荫权政府施政失误的结果；惟公屋轮候册累积接近30万个登记，是历来最高，未来10年规划兴建的28万个公营房屋单位，仍有4.5万个的土地未有着落，事态说明长远土地供应不仅未见纾缓，反而暴露短缺的实质一面。

若梁振英连任继续领导政府，人们毋须担心下任政府在土地房屋政策会放软手脚，他放弃争取连任之后，会否人去政息，顿成悬念。有熟悉土地政策的学者指出，由于土地涉及各方利益，政府一应举措都会招来反对声音，即使梁振英的幕僚之间也有争议，令他本已不多的政治资产和能量，消耗殆尽，设若下任特首有见及此，为保民望而转趋审慎，不太积极开拓和推出土地，则问题将持续累积而恶化。这位学者的观察和担心，市民当然不希望成为事实，不过，特首选战开打迄今，热门人选就土地政策含糊其词，检视他们的说法和往绩，使人不无忧虑。

首先，参选人之中，林郑月娥和曾俊华以往都涉及土地政策，其中林郑月娥是2007至2012年曾荫权政府的发展局长，这一届政府的土地政策失政失误，她作为主管有司，是否有责任，仍待厘清。曾俊华则是曾荫权政府的财政司长和土地供应督导委员会主席，是土地政策最高负责人，近期，曾俊华被问及当时是否有预视土地不足的危机，他只回答以往政府都有造地，但是因为争议多推动需时；另外，当时他反对取消勾地制度以增加供应，现在的解释是「因时制宜，当时有当时嘅情况」云云。

曾俊华这些说法含糊其词，有「语言伪术」之嫌，不足以说明他当时已经尽了作为财政司长的责任。特别是曾俊华今次参选特首，坊间认为得到既得利益集团支持，因此有关他这方面的说法，备受关注，不过，迄今他的表述，仍然未能予人有足够信心和信任。梁振英说就土地房屋政策「无人说现届政府有官商勾结情事」的豪言壮语，将是检验下任特首和政府的标尺。

林郑月娥和曾俊华未有完整政纲，有关土地房屋政策，迄今只有一些说法，例如林郑月娥在愿景说「对于平衡发展、优化城市，未来数年的土地樽颈是一大挑战，过去5年在特首带领下，不断追赶，但恐怕仍举步维艰」，这些泛泛之谈，与梁振英有想法、有规划、有做法的政策取向，相去甚远。曾俊华表示肯定梁振英「在房屋问题的断症」和「相关政策的大方向是对的」，说将来「我会继续造地、继续起楼」，笼统含糊，具体做法付诸阙如；至于开拓土地，曾俊华的「青山绿水」和「承载记忆旧建筑」论调，仍然是在发展与保育的矛盾之间兜转，这种讨好环保团体的说法，可以在开拓土地得到「回报」？证诸这些年相关事态之政治化，曾俊华须拿出具体政策措施，说明他有可能做得到。

在参选人之中，叶刘淑仪的土地房屋政策最完整，例如她主张成立土地发展局，长期探讨土地开拓，包括农地和棕地发展使用等；另外，主张成立土地规划房屋局，整合土地房屋工作；研究卖地机制，增加透明度；推出优惠保险计划，协助年轻人首次置业，居屋售价与家庭收入中位数挂鈎，而非以市价折扣等，都是方向性的具体主张，只是因为她的选情不获看好，未能引发讨论，有点替她不值。至于另一名参选人胡国兴的土地房屋政策过于简单，讨论空间有限。

土地房屋肯定是下届政府重点工作之一，参选人必须提出具体主张建议，让市民审视他们会否向界别利益倾斜，牺牲社会整体利益，选委也应该以此作为投票取向的重要参考。有关土地政策，参选人首要提出有什么办法开拓土地，增加供应，因为没有可用土地，一切都是空谈；另外，轮候公屋年期愈来愈长，公营房屋是否应该占用更多土地资源，都是值得讨论的重要议题。总之，特首选举有关土地房屋政策的讨论，与事态的重要性存在落差，应予补正。这是参选人的责任。

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