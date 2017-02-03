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货币新闻 | 2017年 2月 3日 星期五 09:08 BJT

国际油市：油价微涨，因美国料将对伊朗发布新制裁举措

布兰特原油尚未开始交易，上日结算价跌0.24美元报56.56美元。

俄罗斯能源部长诺瓦克称，1月全球石油产量减少140万桶/日。

诺瓦克并称，该国国内油企2月可能加速减产，并称他预计今年年中时油市将恢复平衡。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)
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