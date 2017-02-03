国际油市：油价微涨，因美国料将对伊朗发布新制裁举措

标题新闻：英国警方称已拘捕与曼彻斯特爆炸案有关第七人，之前搜查了英格兰中部纳尼顿一处地址
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布兰特原油尚未开始交易，上日结算价跌0.24美元报56.56美元。
俄罗斯能源部长诺瓦克称，1月全球石油产量减少140万桶/日。
诺瓦克并称，该国国内油企2月可能加速减产，并称他预计今年年中时油市将恢复平衡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101.2 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)4月 +0.4% +0.2%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 05/30/2017 13周和26周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 06/05/2017 13周和26周期国库券 06/01/2017 06/08/2017