全球金市：金价下滑，因遭遇获利卖压且美元走坚

美元指数 涨0.1%，因有观点认为美元长期上行趋势未改。

美国周五公布的1月非农就业报告数据将备受关注。据路透对分析师的调查，1月非农就业岗位或增加17.5万个，增幅高于12月的15.6万个。失业率料持平在4.7%，接近九年低点。

英国央行周四大幅上调2017年英国经济成长预估，但警告称，脱欧道路“不会一帆风顺”，看似并不急于升息。

欧洲央行两名高级官员周四发声维护央行超宽松货币政策。此前欧元区通胀率反弹已在债券市场激起涟漪，并引来了对央行的批评之声，特别是在资金充裕的德国。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量增加0.18%至811.22吨，周三为809.74吨。 (完)

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