全球金市：金价下滑，因遭遇获利卖压且美元走坚

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
美元指数 涨0.1%，因有观点认为美元长期上行趋势未改。
美国周五公布的1月非农就业报告数据将备受关注。据路透对分析师的调查，1月非农就业岗位或增加17.5万个，增幅高于12月的15.6万个。失业率料持平在4.7%，接近九年低点。
英国央行周四大幅上调2017年英国经济成长预估，但警告称，脱欧道路“不会一帆风顺”，看似并不急于升息。
欧洲央行两名高级官员周四发声维护央行超宽松货币政策。此前欧元区通胀率反弹已在债券市场激起涟漪，并引来了对央行的批评之声，特别是在资金充裕的德国。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量增加0.18%至811.22吨，周三为809.74吨。 (完)
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路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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