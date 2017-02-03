中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22

路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为95.56和95.35，较上月末分别贬值0.71%和0.16%，较2014年底则分别下跌4.44%和下跌4.65%。

上述三个指数和1月26日路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

1月26日人民币兑美元即期 收盘价较上月末升1.04%，而同期美元指数 下跌1.8%，因市场对美国总统特朗普上台后的一系列声明和贸易保护主义政策存在担忧；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.80%，而美元指数则累计上涨11.20%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)