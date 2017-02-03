更新版 1-台湾汇市：台币盘初创近19个月高位，外资汇入惟进口商承接

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路透台北2月3日 - 台币兑美元 周五早盘升逾1角，创近19个月盘中高位。交易员表示，美元指数 虽自昨日低位反弹，但因外资一早即汇入，使得台币逆势强升，惟进口商逢低承接，令成交量明显扩大。

他们称，台北外汇开盘一小时成交量达3.36亿美元，交投明显较上日同时段的0.92亿美元扩大。进口商的出手，可能让台币这两天的强升走势暂时休息。且因今晚美国要公布非农就业数据，市场气氛料偏向观望。

〞还蛮多外资的，出口商在破31.00时也开始卖，但进口商随即在30.95出手。〞一银行交易主管说。

本地时间10:11，台币兑美元报30.990，盘初一度高见30.950，此前高位在2015年7月6日的30.920。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显收敛；目前一个月美元/台币远汇 报30.960/30.996，上日收在30.960。

美国非农就业报告将于本日稍晚公布。根据汤森路透对102名分析师的调查结果中值，1月新增就业岗位料为17.5万个。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.900-31.150。

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