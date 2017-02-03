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市场报道 | 2017年 2月 3日 星期五 10:39 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在平盘附近游走，静待美国非农就业报告

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* 欧元/美元在亚洲交易时段再度无多大波动，目前为止的交易区间在1.0755-71

* 市场静候美国非农就业数据，并观望特朗普政府是否有任何新消息

* 在附近将到期的期权锚定市场

* 今天有13.3亿欧元行权价在1.0750-70的期权到期，行权价在1.0800-50的则有16亿欧元

* 1.07区间的到期期权牢牢锚定市场，1.08上方的到期期权料构成阻力

* 下方支撑位在由1.0752拉出的上行100小时移动均线，及日线图一目均衡转换线位置1.0724。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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