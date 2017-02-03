《汇市简讯》欧元/美元在平盘附近游走，静待美国非农就业报告

0214GMT

* 欧元/美元在亚洲交易时段再度无多大波动，目前为止的交易区间在1.0755-71

* 市场静候美国非农就业数据，并观望特朗普政府是否有任何新消息

* 在附近将到期的期权锚定市场

* 今天有13.3亿欧元行权价在1.0750-70的期权到期，行权价在1.0800-50的则有16亿欧元

* 1.07区间的到期期权牢牢锚定市场，1.08上方的到期期权料构成阻力