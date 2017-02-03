台湾债市：五年券106/2期殖利率殖利率弹高，下周新券上场引发弃券卖压

路透台北2月3日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周五弹高。美债虽无大变化，但下周二有新10年公债106/4期即将开始发行前交易，致五年券出现弃券卖压。

交易员表示，因应下周新一期10年指标券即将上场，预期将会成交台债市场新的主流券。五年期公债的持券多方出现弃券卖压，且10年券105/11期 今日也有卖压出笼。

〞空手的人不会急着在此时进场。〞一位大型银行交易员表示。他们也认为，10年公债将会测试银行胃纳，只靠交易商不可能吃得下来。而去年殖利率大弹至今，银行尚未恢复元气，目前接手情况料不会太踊跃。

也有交易员表示，目前仍有不少交易员尚未归队，今日的报价买、卖盘仍宽，成交仍稀少。而今日美国仍有非农就业数据，各方也等待数据出炉，引领美债方向。

2/22(三)央行将财政部标售106/4期10年公债，金额300亿元，3/1(三)发行。2/7(二)开始发行前交易。

本地时间1029，106/2期 殖利率升1.80基点报0.8350%，成交23亿台币。10年指标券105/11 期则大弹7.84基点报1.20%，不过成交只有1亿。

交易员预估今日五年公债106/2期区间在0.82-0.85%。

美国公债周四几无变动，投资者静待周五出炉的1月美国非农就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息时机的线索。指标美国10年期公债 价格收盘几无变动，收益率报2.47%，稍早低见2.43%。

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