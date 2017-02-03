《路透晚报》--2月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国央行逆回购及SLF利率双升，确认货币政策中性转紧

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。

分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显，虽然宏观经济企稳改善过程中基础尚不稳固，但央行防范金融风险决心毫不动摇，随着一季度末MPA监管新政落地，未来政策宽松幻想已然无存，短期流动性量价管控仍需仰仗逆回购和MLF等工具。

--中国央行：货币政策应保持审慎稳健，信贷总量要稳结构要优化--官员

中国人民银行行长助理张晓慧日前撰文称，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险，信贷总量要稳结构要优化。

--《综述》中国1月制造业PMI小幅回落但仍在扩张区域，经济开局依然良好

受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。

--中国经济：今年春节黄金周零售和餐饮销售额约8,400亿元，同比增11.4%--商务部

据中国商务部监测，除夕至正月初六（1月27日至2月2日），中国零售和餐饮企业实现销售额约8,400亿元人民币，比去年春节黄金周增长11.4%；出境游依然火爆，预计春节期间出境游客达到600万人次。

--中美贸易：美国商务部确认进口自中国的不锈钢板存在补贴和倾销

美国商务部公布最终决定，认为进口自中国的不锈钢板和不锈钢带获得补贴，并在美国市场以低于合理价格倾销。由此距离对这些商品征收关税又近了一步。

--香港数据：1月PMI回落至49.9，新年伊始私营经济普遍低迷--日经

经调整季节性因素后，1月份日经香港采购经理指数(PMI)为49.9，较上月的50.3为低，显示香港私营企业的整体经营状况停滞不前。

【金融】

--中国央行：今起上调隔夜SLF利率至3.1%，七天和一个月调升至3.35%和3.7%

中国央行公告称，自今日起调整常备借贷便利利率，隔夜、七天、1个月利率分别上调至3.1%、3.35%和3.7%，其中隔夜上调35个基点（bp），七天和一个月各调高10bp；这也印证了路透此前的报导。

消息人士稍早并透露，央行将对不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率在上述利率基础上加100个基点，隔夜、七天、一个月的利率分别为4.10%、4.35%和4.70%。

--中国央行：1月开展MLF操作共5,510亿元，SLF操作共876.75亿元人民币

中国央行公布，1月开展MLF操作共5,510.00亿元人民币,SLF操作共876.75亿元人民币。

--中国金融：2016年资本流出达到创纪录的7,250亿美元--IIF

国际金融协会(IIF)周四称，去年中国资本流出大幅增长，创下7,250亿美元的纪录，如果美国企业因为政治压力而将获利汇回国内，中国资本外流还将进一步加剧。

--《台湾金融市场一周展望》外资汇入助台币看俏，股债盘整紧盯美国非农数据

本周美元指数回档跌破100的关键价位，美元多头吓出一身冷汗、大举调节，令台币新春开红盘一鸣惊人，而外资汇入也是台币盘中探高升破31元大关的推手之一。分析师称，尽管台币狂涨独乐但外资在股债市操作仍是小幅进出，下周台币行情料续看俏，股债则偏盘整紧盯美国非农就业数据指引方向。

【固定收益】

--中国债市动态：SLF及逆回购利率齐上调期现货再受重创，抄底仍需耐心

继春节前上调中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后进一步调高常备借贷便利（SLF）及公开市场逆回购利率；中国债市再受重创，现券收益率大幅上行5-10个基点（bp），10年国债期货亦一度暴跌近1.4%。

--中国货币市场：回购利率多下行，央行上调逆回购及SLF利率暂影响不大

春节长假后首个工作日，中国央行上调公开市场逆回购利率及常备借贷便利(SLF)利率，但银行间货币市场回购利率未跟随上行，较节前水平已下跌为主；当日公开市场小幅净回笼，不过资金面整体压力不大，平稳中略偏宽松。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.5921%，投标倍数1.69倍--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.5921%，边际中标收益率2.6974%，投标倍数1.69倍。

--中国信用债：1月信用债取消发行规模239.5亿元，环比降逾七成

据路透不完全统计，2017年1月共有30只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计239.5亿元人民币，较去年12月的950.2亿元降逾七成。

【外汇】

--中国汇市：美元回调人民币早盘震荡走升，货币政策收紧或有助于维稳汇率

人民币兑美元即期早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22

中国外汇交易中心(CFETS)公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.03

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上个交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌结束五连阳，受长假期间外盘下跌影响

中国股市沪综指缩量收跌，终止此前连续五日上涨。分析师表示，长假期间海外股市偏淡对市场形成拖累，今日大盘全天震荡走低，盘中虽略有反弹但较为乏力，金融板块等大盘权重股对指数拖累明显，市场成交低迷A股成交额创近13个月新低。

--企业并购：欧盟将批准中国化工收购瑞士先正达的交易--消息

两位知情消息人士透露，欧盟反垄断监管机构将有条件地批准中国化工集团以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。

--中港个股：卡塔尔投资局近日出售少量农行H股股份，三个月内第二度减持

据香港联交所资料显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局近日出售少量中国农业银行的H股股份，为三个月内第二度减持。

--中国个股：华润医药孙公司增持东阿阿胶5%股份，不排除未来继续增持

中国东阿阿胶股份有限公司公告称，华润医药旗下孙公司华润医药投资有限公司在二级市场收购了东阿阿胶5%股份，不排除未来继续增持东阿阿胶股份。

--香港个股：新秀丽为优先信贷再融资，首年节省利息支出约1,600万美元

全球最大的行李箱生产商新秀丽(Samsonite)称，为此前收购同业Tumi所动用优先信贷进行再融资，预计首年节省利息支出约1,600万美元。

--中港个股：山东墨龙预计去年继续亏损并面临退市风险，早盘股价大跌